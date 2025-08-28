Novak Djokovic riisti Roger Federerin ennätyksen

Tenniksen serbialaissuuruus Novak Djokovic sai pelinsä rullaamaan kehnon alun jälkeen ja nappasi miesten kaksinpelissä kolmannen kierroksen paikan Yhdysvaltain avointen grand slam -turnauksessa.
Yhdysvaltalaiskarsija Zachary Svajda voitti Djokovicia vastaan avauserän 7–6, mutta seuraavat erät 38-vuotias serbialaiskonkari vei selvästi 6–3, 6–3, 6–1.
– En ollut pelistäni iloinen ottelun ensimmäisellä jaksolla, mutta minun on annettava kunniaa Zachille. Hän pelasi tennistä hyvällä laadulla, Djokovic kehui maailmanlistalla sijalla 145 olevaa yhdysvaltalaista.
Djokovic jahtaa New Yorkissa uransa 25. grand slam -titteliä, mutta mestarin asema kaaviossa ei ole enää yhtä hyvä kuin menneinä vuosina. Djokovic on sijoitettu turnauksessa seitsemänneksi, ja veteraanin terveysmurheet ovat lisääntyneet.
– Viimeiset vuodet ovat olleet keholleni erilaisia. Se kuluu nopeammin kuin ennen, Djokovic myönsi.
Djokovic eteni voitollaan grand slam -turnauksen kolmannelle kierrokselle ennätyksellisesti 75. kerran urallaan. Hän ohitti tilastolistalla Roger Federerin.
Neljästi urallaan US Openin voittanut Djokovic kohtaa seuraavaksi Britannian Cameron Norrien tai Argentiinan Francisco Comesanan.