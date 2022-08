Tutkimus: Tässä "kissaihmiset" mokaavat kissoja silittäessään

Kissalla ei päätäntävaltaa

– Tietysti jokainen kissa on yksilö ja monella on omia erityistarpeitaan ja tottumuksia, kuinka ne haluavat tulla käsitellyiksi. Siitä huolimatta on kuitenkin olemassa tiettyjä sääntöjä, joiden avulla voidaan varmistaa, että kissalla on niin hyvä olla kuin mahdollista, Finka toteaa.