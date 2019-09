Tulvineita katuja, kaatuneita sähkölinjoja ja poispyyhkiytyneitä koteja – ainakin viisi kuollut Dorian-hurrikaanissa Bahamasaarilla, kertoo pääministeri

– Toistaiseksi Bahamasaarten poliisi on vahvistanut viiden kuolleen Abacossa, Minnis sanoi.

"Voiko joku auttaa meitä tai lähettää apua"

Dorian on aiheuttanut Bahamasaarilla katastrofaaliseksi kuvailtuja tuhoja. Punaisen Ristin arvion mukaan jopa 13 000 taloa on vaurioitunut tai tuhoutunut kokonaan.

– Paikka on tuhoutunut. Mikään ei toimi, ja ruumiita ajelehtii vedessä. Kukaan ei tällä hetkellä tiedä, kuinka paljon ihmisiä on kuollut. Pelkona on, että kun vesi alkaa laskea, osa ruumiista ajelehtii merelle, paikalliset lähteet kertoivat ZNS-tv-kanavalle.