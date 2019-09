Katastrofaalista tuhoa Bahamalla kylvänyt hirmumyrsky Dorian iski Kanadaan voimakkaana syklonina – myrsky nostattanut yli 20-metrisiä aaltoja

Voimakkaaksi sykloniksi muuttunut Dorian on myös nostattanut 20-metrisiä aaltoja ja tuonut rankkasateita Kanadan itärannikolle. Asiantuntijoiden mukaan vettä on tullut Nova Scotian provinssissa jo 100 milliä. Määrä voi tuplaantua sunnuntai-aamuun mennessä.

Uutiskanava CNN:n mukaan Kanada on antanut varoituksia Nova Scotian ja Newfoundlandin alueille. Yleisen turvallisuuden ministeri Ralph Goodale kertoi, että valtio on tarjonnut apua alueelle. Armeija on auttanut muun muassa evakuoinneissa samalla, kun teitä ja siltoja on jouduttu sulkemaan.