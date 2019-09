Dorian-hurrikaani laantui ykköskategorian myrskyksi

Dorian on saavuttanut Pohjois-Carolinan osavaltion rannikon ja puhaltaa myrskytuulia, joiden nopeus on lähes 40 metriä sekunnissa.

Pohjois-Carolinassa on valmistauduttu "pitkään yöhön" myrskytuulen ja rankkasateen vuoksi. Sadetta ennustetaan 150 millimetristä jopa 300 millimetriin, ja myrskytulvat voivat nostaa vedenpintaa yli kaksi metriä normaalin tason yläpuolelle.

– Tiedämme, että edessä on pitkä yö ja odotamme kiihkeästi, että näemme taas auringonpaisteen aamulla, Pohjois-Carolinan kuvernööri Roy Cooper sanoi uutiskanava CNN:lle torstai-iltana.

Itärannikolla on ollut pieniä tornadoja, tulvia ja laajoja sähkökatkoja. Viranomaisten mukaan Georgian sekä Pohjois- ja Etelä-Carolinan osavaltioissa yli 240 000 asukasta on ollut ilman sähköä. Valtaosa katkoista on Etelä-Carolinassa.