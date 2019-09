Hurrikaani Dorian pohottaa nyt pitkin Yhdysvaltain rannikkoa – Florida evakuoi asukkaitaan, tuhannet sotilaat auttamisvalmiudessa

"Floridalla on ollut onnea"

Sairaala kapasiteettinsa rajoilla

Bahaman pääministeri Minnisin mukaan Abacolla yksi kylä on joutunut eristyksiin muista, ja ainakin 30 ihmistä on jumissa siellä. Ihmisten on nähty heiluttavan keltaisia lippuja ja lakanoita kiinnittääkseen pelastajien huomion. Osa on jäänyt jumiin katoille virtaavien tulvavesien saartamana.