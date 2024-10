Hurrikaanit ovat aiempaa voimakkaampia – tutkija kertoo, miksi

– Tänä syksynä Meksikonlahti on ollut poikkeuksellisen lämmin ja lämmin merivesi on se, mitä hurrikaanit tarvitsevat voimistuakseen hyvinkin voimakkaiksi, hän kertoo.

Ilmastonmuutos taustalla

Pidemmällä aikavälillä katsoen on hurrikaanitilanteessa Bisterin mukaan palattu luonnollisessa vaihtelussa niin sanotusti normaaliin. 1970- ja -80-luvuilla hurrikaaneja ei Atlantin valtamerellä paljonkaan muodostunut.

Nykyisessä tilanteessa ilmastonmuutoksellakin on näppinsä pelissä. Sen myötä on havaittu, että hurrikaaneja on enemmän ja että ne ovat aiempaa voimakkaampia.