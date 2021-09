Tulkeilla ei koulutusta, asioita jätetään kääntämättä ja tulkit poistuvat kesken käsittelyn – oikeusturva vaarantuu epäpätevien tulkkien vuoksi

Kielien osaaminen ei riitä

Hossainin korviin on kantautunut lukuisia valituksia darinkielisiltä henkilöiltä, joille on esimerkiksi turvapaikkaprosessin aikana osoitettu persiankielisiä tulkkeja, jotka eivät ymmärrä tulkattavaansa.

Näissä tapauksissa tulkattavalla on ollut persian kielen tulkki, jolloin he eivät ole kunnolla ymmärtäneet toisiaan.

– Yleensä tällöin on liian myöhäistä, kun sotku on jo syntynyt, hän kertoo huolissaan.

Ongelmia myös muualla

Tilatuilla tulkeilla ei velvollisuutta venyä

Jaakkolan mukaan ongelmiin on törmätty erityisesti tulkkauksen laadussa. Yleensä alueella on sopimuksen piirissä kolmesta kuuteen toimijaa, joista tulkin saa tilata. Tilaaja ei voi valita vapaasti tulkkia, vaan yritys lähettää sellaisen paikalle.

Jaakkolan mukaan on ollut tapauksia, joissa istunto on jatkunut, mutta tulkki on lähtenyt pois. Jos istunto on jostakin syystä loppunut ennen suunniteltua aikaa, tulkille maksetaan silti palkka alkuperäisen tilausajan mukaan.