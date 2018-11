Uusi laki sotki pyörätuolilla liikkuvan Ilarin arjen: Invataksit yhä karmeammin varusteltuja – "Olen kahdesti lentänyt selälleni taksissa ja saanut aivotärähdyksen"

Ilari Kousa on 34-vuotias Lauttasaaressa asuva yliopisto-opiskelija, joka liikkuu päivittäin invataksilla.

Kousalla on ollut jo useamman vuoden ongelma, jonka takia hän on joutunut moniin vaaratilanteisiin ja on saanut jopa kaksi aivotärähdystä. Invataksit ovat hänen mukaansa yhä karmeammin varusteltuja.