Kuuroilta kritiikkiä palvelujen leikkauksista: "Se ei voi olla oikein"

Vaatimuksena on nyt vuorovaikutteisuus, eli paikalla pitäisi olla vähintään kolmaskin henkilö, jonka kanssa kommunikoida ohjelmasta. Kuurojen Liitossa linjausta ei ymmärretä.

– Haluan korostaa, että kuurojen pitää itse pystyä valitsemaan, mihin he haluavat käyttää tulkkauspalvelua. Ei niin, että joku taho määrittelee, että et voi käyttää ja rajoittaa sitä. Vaan päinvastoin kuuron pitää itse päättää milloin käyttää, toteaa liiton viittomakieli- ja vaikuttamistyön johtaja Kaisa Alanne .

Eri kuulovammaisten järjestöt ovat kannelleet linjauksesta oikeusasiamiehelle. Kela vetoaa lain perustelutekstiin, jossa vuorovaikutteisuus on mainittu. Tulkkaus voidaan järjestää, jos se on työn tai opiskelun kannalta välttämätöntä. Kelan etuuspäällikkö Seija Peltomäki korostaa myös, että yksilön tarpeet otetaan päätöksenteossa huomioon.

Tulkeissa paljon vaihtelua

Tulkkauspalveluihin oikeutettuja ihmisiä on Suomessa kuutisen tuhatta. Tulkkien saatavuudessa on ollut vaikeuksia varsinkin iltaisin ja viikonloppuisin. Kuurojen Liiton erityisasiantuntijan Marika Rönnbergin mukaan työelämässä huolena on ollut tulkkien suuri vaihtuvuus. Etenkin asiantuntijatyö vaatisi pysyvämpiä tulkkeja.