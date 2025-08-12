Kunnanjohtajan epäillään tehneen kokouksessa jotain törkeää, sitten hän katosi – HS: Mies tavoitettiin Rovaniemeltä

Syyttäjä epäili kunnanjohtajan pakoilevan tiedoksiantoa.

Kivijärven kadoksissa ollut kunnanjohtaja Pekka Helppikangas tavoitettiin Rovaniemellä, kertoo Helsingin Sanomat.

Keski-Suomen käräjäoikeus kertoi eilen tavoittaneensa Helppikankaan syytettä varten.

Helppikangasta epäillään vuonna 2023 tapahtuneesta kunnianloukkauksesta. Helppikangasta ei alkuun saatu haastettua vastaamaan syytteeseen, ja syyttäjä epäili hänen pakoilevan tiedoksiantoa. Syyte nostettiin viime kuussa.

Esitutkintaa johtava rikoskomisario Veli-Pekka Välisaari kertoi Ylelle, että epäilty kunnianloukkaus tapahtui kunnanhallituksen kokouksessa. Välisaaren mukaan Helppikangas piti kokouksessa puheen, johon epäilty kunnianloukkaus sisältyi.

Epäillyn kunnianloukkauksen kohteena oli Helppikankaan alainen.

STT ei ole tavoittanut Helppikangasta kommentoimaan tapahtunutta.

Syyteoikeus oli vanhentumassa

Tapauksen syyteoikeus oli vanhentumassa, joten Keski-Suomen käräjäoikeus jatkoi tapauksen syyteoikeuden vanhentumisaikaa vuodella. Hakemuksen perusteina syyttäjä esitti, että erittäin tärkeä yleinen etu vaatii syyteoikeuden vanhentumisajan jatkamista.

Kivijärven kunnanhallituksen puheenjohtaja Anni Riihimäki kertoi maanantaina STT:lle, että hän oli saanut tiedon kunnianloukkaussyytteestä vasta viime viikon maanantaina. Riihimäki oli itsekin yrittänyt tavoittaa Helppikangasta siinä onnistumatta.

Hiljattain tehtävässään aloittanut Riihimäki ei osannut maanantaina selventää tilannetta STT:lle. Riihimäen maanantaisten arvioiden mukaan Helppikangas ei pakoillut, vaan kunnanjohtajaa ei ollut tavoitettu hänen vuosilomansa takia.

Riihimäen mukaan Helppikankaaseen mahdollisesti kohdistuvista toimenpiteistä Kivijärven kunnassa tiedotetaan, jos sellaisia tulee.