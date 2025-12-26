



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Näin monta arkipyhää osuu tulevaan vuoteen | MTV Uutiset





Tulevana vuonna löhöilyyn on yksi päivä vähemmän aikaa – näin monta arkipyhää on luvassa Seuraavan kerran maksimimäärä, eli kymmenen, arkipyhää osuu kalenterivuoteen 2029. Vuonna 2026 arkipyhiä on yhdeksän. Shutterstock Julkaistu 38 minuuttia sitten MTV LIFESTYLE – STT Ensi vuonna arkipäiville osuu yhdeksän pyhäpäivää tai yleistä vapaapäivää. Suomessa arkipyhien määrä on suunnilleen EU-maiden keskitasoa. Ensi vuonna joulun vapaat jäävät yhtä päivää lyhyemmiksi kuin tänä vuonna, sillä tapaninpäivä on lauantaina. Kuitenkin kaikkiaan yhdeksän pyhäpäivää tai yleistä vapaapäivää osuu arkipäiville vuoden 2026 mittaan. Loppiainen osuu tulevana vuonna tiistaille ja toisaalta itsenäisyyspäivä sunnuntaille.



– Yhdeksän arkivapaapäivää on aika tavallinen ja keskimääräinen määrä, sanoo viestintäkoordinaattori Onerva Ollila Yliopiston almanakkatoimistosta.



Mukaan on laskettu joulu- ja juhannusaatto, vaikka ne eivät varsinaisia pyhäpäiviä olekaan. Monille kumpikin aatto on vapaa.



Pääsiäinen on tulevana vuonna huhtikuussa. Helatorstain ajankohta vaihtelee pääsiäisen mukaan. Vuonna 2026 se osuu toukokuun puoliväliin.



Päättyvänä vuonna on saatu nauttia arkipyhistä kymmenen päivän verran. Tämä on suurin mahdollinen määrä, Ollila kertoo.



– Ei se perin harvinaista ole. Välillä tulee useampikin tällainen vuosi peräkkäin, hän sanoo. Seuraava putki vuosia, jollloin kalenterista löytyy enimmäismäärä arkipyhiä, koetaan vuosina 2029, 2030 ja 2031. Lue myös: Tästä terveysseikasta matkailijoiden olisi hyvä olla tietoinen: "Kukaan ei tiedä kantavansa sitä" Minimi määrä arkipyhiä seuraavan kerran vasta vuonna 2033 Pienin määrä arkipäivälle asettuvia yleisiä vapaapäiviä on vuoden aikana seitsemän, Ollila kertoo. Tällaisia vuosia on harvakseen: viimeksi 2022 ja seuraavan kerran vasta 2033. Osalle palkansaajista arkipäivän juhlapyhä merkitsee automaattisesti vapaapäivää. Niillä aloilla, joilla töitä tehdään aina päivästä riippumatta, arkipyhä voi olla työpäivä, josta yleensä maksetaan erillinen korvaus. Ainoa palkallinen vapaapäivä, josta säädetään työaikalaissa, on itsenäisyyspäivä. Myös vapunpäivä ja kirkolliset pyhät ovat vapaapäiviä, mutta niiden korvauksista sovitaan työehtosopimuksissa.

















Suomen arkipyhät EU:n keskikastia

Osaa arkipyhistä vietetään laajalti Euroopassa, ennen kaikkea joulua ja pääsiäistä.

Toisaalta esimerkiksi itsenäisyyspäivä tai kansallispäivä on joka valtiolla omansa. Jonkin verran vaihtelua on siinäkin, mitkä kirkolliset pyhäpäivät ovat yleisiä vapaapäiviä.



– Suomessa ei ole mitenkään erityisen paljon arkipyhiä verrattuna muihin EU-maihin, Ollila kertoo.



Pikemminkin Suomessa ollaan aika keskitasolla. Juhla- ja pyhäpäiviä on EU-maissa keskimäärin noin 13–15 vuosittain. Osaa niistä vietetään lauantaina tai sunnuntaina, kuten Suomessakin esimerkiksi juhannuspäivää ja pääsiäispäivää.



Pienin määrä juhla- ja pyhäpäiviä on EU-maista Irlannissa, jossa niitä vietetään kymmenen vuodessa, kertoo erikoissuunnittelija Asko Palviainen Yliopiston almanakkatoimiston kotisivuilla.

Toinen ääripää on Romania, jossa juhla- ja pyhäpäiviä on vuosittain 20. Romanian pyhäpäivistä kaksi – juliaaninen pääsiäispäivä ja helluntaipäivä – tosin osuu aina viikonloppuun.



Osassa EU-maista kirjataan korvaava vapaapäivä maanantaille, jos arkipyhä osuu sunnuntaille.

Joissakin EU-maissa taas on käytäntönä, että jos yksittäinen arkipyhä osuu tiistaille tai torstaille, myös pyhäpäivän ja viikonlopun väliin sijoittuva maanantai tai perjantai on yleinen vapaapäivä.

Tuolloin kuitenkin jokin lähiviikkojen lauantai merkitään vastaavasti työpäiväksi.

Tanska poisti rukouspäivän

Arkipyhien vähentämisestä silloin tällöin keskustellaan, usein työhön ja tehokkuuteen vedoten.



– Me tietysti seuraamme, millaista keskustelua käydään, se nousee muutamien vuosien välein. Arkipyhien vähentäminen ei ole hirveän paljon kannatusta saanut, Ollila sanoo.



Hiljattain Tanskassa luovuttiin yhdestä arkipyhästä – eikä suinkaan ilman vastustusta.

Store bededag eli suomeksi suuri rukouspäivä putosi valtiopäivien päätöksellä pois vapaapäivien joukosta vuodesta 2024 alkaen. Aiemmin päivää vietettiin neljäntenä perjantaina pääsiäisen jälkeen.



Tanskan evankelis-luterilainen kirkko viettää edelleen tätä päivää vanhalla paikallaan, mutta yleinen vapaapäivä se ei enää ole, Ollila kertoo.

Toisaalta esimerkiksi kiirastorstai on Tanskassa edelleen yleinen vapaapäivä, toisin kuin Suomessa.