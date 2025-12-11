Yhtenä syynä nimeämiselle on, että Oulu on nimetty ensi vuoden Euroopan toiseksi kulttuuripääkaupungiksi.
Britannian yleisradio BBC on listannut 20 parasta kohdetta, joihin kannattaa matkustaa tulevana vuonna 2026.
Suomalaisten suureksi iloksi listalta löytyy myös pohjoissuomalainen helmi: Oulu.
Vuoden toinen kulttuuripääkaupunki on Slovakian Trenčín.
Vuoden toinen kulttuuripääkaupunki on Slovakian Trenčín.
Artikkelissa huomautetaan, että kyseinen kunnianosoitus on vain yksi osa tämän "juuri napapiirin alapuolella sijaitsevan" kaupungin kasvavaa listaa.
Siinä kerrotaan, että kaupunki isännöi maailman ilmakitaransoiton MM-kisoja sekä sen, että kaupunki on julistautunut maailman talvipyöräilyn pääkaupungiksi.
Lisäksi siinä listataan Oulussa ensi vuoden aikana kulttuuripääkaupunki tittelin saattelemana järjestettäviä tapahtumia ja tempauksia. Yhdeksi kohokohdaksi nimetään Arctic Food Lab, jonka tavoitteena on esitellä ruokakulttuuria ja pohjoisia makuja.