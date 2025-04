Asiantuntijatyötä tekevä Lotta: "Minulla ei ole ikinä ollut neljän viikon kesälomaa"

Aurinkoinen heinäkuu on ollut vuosikymmenestä toiseen halutuin lomakuukausi, mutta elokuun suosio on hitaassa mutta varmassa kasvussa.

Työpaikoilla sovitellaan parhaillaan toukokuussa käynnistyvän kesälomakauden vapaita, joista neljä viikko tulisi sijoittaa touko-syyskuulle.

Liiketoiminta-asiantuntijana työskentelevä Lotta Hietanen haluaisi tänä vuonna kokeilla ensimmäistä kertaa elämässään neljän viikon lomaa juhannuksesta alkaen.

– Harkitsen, että jos tänä vuonna pitäisi jopa neljä viikkoa peräkkäin kerralla. Olen aiemmin pitänyt korkeintaan kolme viikkoa kerralla ja säästänyt sitten syksyyn tai jouluun lomapäiviä – mutta tänä vuonna saatan pitää jopa neljä viikkoa.

Hietanen on aiemmin päättänyt pitää lomia pätkissä, koska on halunnut aikaa palautumiselle muulloinkin kuin kesälomalla.

– Olen pitänyt pitkiä viikonloppuja ja olen säästellyt lomia siksi, kertoo OP-ryhmässä asiantuntijana työskentelevä Hietanen

Mikä kesälomassa on parasta?

Kesälomalta palautuu parhaiten tekemällä niitä asioita, jotka tuntuvat itselle palauttavilta ja niissä voi unohtaa työt hetkeksi.

– Parasta on se, että on kokonaan irti työarjesta eikä tarvitse lainkaan miettiä työjuttuja ja pääsee ihan eri tavalla rentoutumaan. On aikaa olla läheisten kanssa, reissata tai tehdä semmoisia juttuja, mitä ei normaalisti ehdi töiden ohessa tehdä.

Hietasella on tänä kesänä suunnitelmissa ulkomaan matka ja kotona oleilua, koska hänen puolisonsa tykkää reissata ja hän taas viihtyy lomallakin ihan vaan kotona tai mökillä.

– Paras loma sää on aurinkoinen, mutta ei liian lämmin eli semmoinen sopiva parikymmentä astetta rannalla tai rantasaunalla. Semmoinen rento kesäilta.

Elokuun suosio hitaassa kasvussa

OP-ryhmän henkilöstöjohtaja Tommi Korhonen toteaa, että heillä palkataan kaikkiaan kolmesataa kesätyöntekijää, jotta useampien lomatoiveet saadaan toteutumaan.

– Kyllä heinäkuu on edelleen se suosituin lomakuukausi ehdottomasti, ehkä jonkin verran nähdään datasta että elokuukin rupeaa tulemaan sinne, kertoo Korhonen.

Työnantajalla viimeinen sana Jos lomista ei saada sovittua työntekijöiden kesken, niin viime kädessä työantaja päättää loman ajankohdasta. Työntekijä voi pyytää apua lomien kanssa luottamusmieheltä. Laki edellyttää vähintään 12 arkipäivän mittaista, yhtäjaksoista lomaa. Tasapuolisen kohtelun vuoksi monella työpaikalla voi heinäkuussa lomailla vain pari viikkoa tai neljä viikkoa joka toinen vuosi. Työnantajan tulisi ilmoittaa loma-ajankohdasta kuukausi ennen sen alkamista.

Hietanen on usein pitänyt lomaa heinä-elokuun vaihteessa, koska hyvät kelit jatkuvat myös elokuussa.

– Siksi sekin on hyvä vaihtoehto!

Hietanen sanoo olleensa onnekas, sillä hän on saanut hyvin sovittua aina kesälomat muutaman hengen tiiminsä kanssa,

– Me voimme tuurata toisimme ja voimme keskenämme sopia lomista, iloitsee Hietanen.