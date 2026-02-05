Runebergien koti Porvoossa on Suomen vanhin kotimuseo.

Porvoon puutalossa asui kansallisrunoilija Johan Ludvig Runeberg hänen vaimonsa, kirjailija Fredrika Runebergin ja kuuden poikansa kanssa. Lisäksi talossa oli palvelusväkeä – neljä piikaa ja renki.

Viimeiset vuodet talossa olivat hiljaisia, kun lapset muuttivat pois ja aivoverenvuodon myötä halvaantunut J. L. Runeberg makasi sairasvuoteellaan.

– Hän on käytännössä maannut tässä sängyssä viimeiset vuodet. Tyynyosa on tässä keskellä huonetta, ja jalkopääty lähellä seinää. Seinällä on peili, jonka kautta Runeberg on katsellut ulos ikkunasta, kertoo J. L. Runebergin kodin yleisötyövastaava Laura Svärd.