Maksaisitko laskiaispullasta lähes 10 euroa? Testasimme kaupoissa ja somessa suuren suosion saavuttaneet kauden hittipullat.

Laskiaispullakausi on jo hyvässä vauhdissa, ja kauppojen hyllyille sekä leipomoihin on ilmestynyt mitä houkuttelevimpia makuvariaatioita. Perinteisen hillon ja mantelimassan rinnalle on tänä vuonna lanseerattu muun muassa pistaasilta tai keksitahnalta maistuvia laskiaispullia.

Laskiaispullien hintataso vaihtelee, ja kaikista övereimmistä herkkupullista saa pulittaa jo kympin verran.

Tietyt pullat ovat saavuttaneet niin ison suosion, että kauppojen hyllyt tyhjenevät jo aamusta. Hittileipomon ovella puolestaan on viikonloppuisin jono, kun ihmiset haluavat maistaa somesta tuttua pullaa.

Miltä maistuu trendikäs pistaasi-laskiaispulla, entä onko 9,90 euron luksuspulla hintansa arvoinen?

Katso videolta raadin arviot laskiaispullista!