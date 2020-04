Tuleeko Michael Penttilästä tänään murhaaja? Hovioikeus ottaa kantaa 52-vuotiaan prostituoidun surmaan – näin synkkä on sarjakuristajan menneisyys

Helsingin hovioikeus päättää tänään, pitääkö se voimassa käräjäoikeuden vuonna 2018 antaman tuomion, jossa sarjakuristaja Michael Penttilän katsottiin syyllistyneen murhaan. Tuomion myötä käy myös ilmi, mitä Penttilälle tehdyssä mielentilatutkimuksessa on selvinnyt, ja että katsotaanko Penttilän tehneen henkirikoksen syyntakeisena.

Neljäs Penttilän käsissä kuollut

Penttilä on vaatinut käräjäoikeuden murhatuomion kumoamista. Hänen mukaansa kyse oli taposta, sillä teko ei tapahtunut vakaasta harkinnasta tai ollut erityisen raaka ja julma. Puolustuksen mukaan Penttilä oli vain päätynyt kuristamaan naisen hermostuksissaan.

52-vuotias seksityöläinen oli neljäs nainen, joka on kuollut Penttilän käsissä.

Penttilän rikoshistoria on poikkeuksellisen synkkä. Hän on aiheuttanut aiemmin muun muassa oman äitinsä kuoleman. Häntä ei kuitenkaan ole koskaan aiemmin tuomittu murhasta, vaan muun muassa kahdesta taposta. Tyypillisesti Penttilä on syyllistynyt uusiin rikoksiin pian vankilasta vapauduttuaan.