Sarjakuristaja Michael Penttilä tuomittiin murhasta myös hovioikeudessa – tuomiossa merkittävä eroavaisuus käräjätuomioon verrattuna

Suunnitelmallisuutta perusteltiin muun muassa kuristuspornon katselulla

Tappo voidaan katsoa murhaksi, mikäli se on erityisen raa’alla ja julmalla tavalla tehty tai siihen liittyy vakaata harkintaa. Vähintään toisen kriteereistä on täytyttävä. Lisäksi teon on oltava kokonaisuutena arvioiden törkeä.