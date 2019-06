Sarjakuristaja vaatii murhatuomionsa kumoamista hovioikeudessa: Michael Penttilä kuristi nelikymppisen prostituoidun – meni naisen luo hakemaan intiimihierontaa

Tapon ja murhan ero mitataan vankilavuosissa. Taposta tuomitaan aina määrämittainen vankeusrangaistus, joka tyypillisesti on kymmenen vuotta. Tätä lyhentää vielä se, että Penttilä voisi päästä ehdonalaiseen istuttuaan kaksi kolmasosaa. Sen sijaan murhasta seuraa elinkautinen, joka Penttilän osalta kestäisi arvatenkin vähintään viisitoista vuotta.

Penttilä on 1980-luvulta alkaen syyllistynyt lukuisiin väkivaltarikoksiin, muun muassa kahteen tappoon. Tekojen motiivi on ollut seksuaalinen ja tyypillisesti hän on syyllistynyt uuteen tekoon pian vapauduttuaan vankilasta.