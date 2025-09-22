Tanssii Tähtien Kanssa -kauden neljännen livelähetyksen kappaleet on julkaistu.
Tanssii Tähtien Kanssa -kauden neljännessä suorassa lähetyksessä 28. syyskuuta on luvassa lattari-ilta. Tähtioppilaat heittäytyvät samban, paso doblen, cha cha chan, rumban ja jiven vietäväksi.
Kaudella tähtioppilaina nähdään vielä kisaamassa Johannes Holopainen, Kristiina Mäkelä, Eric ”Lakko” Savolainen, Minna Kuukka, Marko "Mörkö" Anttila, Paulus Arajuuri, Pippa Laukka, Tia-Maria “Tinze” Sokka sekä Mikko Silvennoinen.
Tähtiparien lajit ja kappaleet:
Lakko & Kastanja: Paso doble:
I Will Survive - Tony Evans & His Orchestra
Paulus & Liisa: Jive:
Despacito - The Swingers
Kristiina & Sami: Jive:
Te aviso, Te anuncio - Shakira
Minna & Mikko: Cha cha cha:
The Game of Love - Santana, Michelle Branch
Pippa & Marko: Samba:
Samba - Gloria Estefan
Mikko & Matti: Paso doble:
Esa diva - Melody
Tinze & Valtteri: Samba:
MOVE TO MIAMI - Enrique Iglesias, Pitbull
Marko & Kia: Samba:
La Vida Es Un Carnaval - Issac Delgado
Johannes & Katri: Rumba:
The Look Of Love - Diana Krall