Mörkö löi sisään! Marko Anttila ällistytti TTK-parketilla: "Olen melkein sanaton"

Marko Anttila ja Kia Lehmuskoski tanssivat ensimmäisenä TTK-tanssinaan tangon.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suorat lähetykset starttaavat sunnuntaina 7. syyskuuta. Tuolloin uudet tähtioppilaat opettajineen pääsevät ensi kertaa esittelemään taitojaan TTK-parketilla.

Kiekkoleijona Marko "Mörkö" Anttilan ja tähtiopettaja Kia Lehmuskosken ensimmäinen TTK-tanssi oli tango. Sen taustalla kuultiin Reino Nordinin kappale Veitsenterällä.

Ennen tanssia nähdyllä videolla Anttila ja Lehmuskoski kertoivat haasteesta, joka heidän harjoituksissaan on tullut ilmi. Katto on tullut vastaan, kirjaimellisesti, sillä 203 senttimetrinen Anttila ei ole pystynyt nostelemaan Lehmuskoskea niin, ettei tämä osuisi treenisalin kattoon. Sen johdosta tähtiparin on täytynyt viedä tanssiharjoituksensa osittain ulos.

Tuomaristo oli esityksestä haltioissaan. Kolmikko ylisti, että kaksikko on ylittänyt pituuseroonsa liittyvän haasteen.

– Hienosti taklattu nuo pituushaasteet, Jukka Haapalainen naureskeli nokkelasti.

– Katsoin valtavan hienoa tanssiesitystä tässä,

Sitä hämmästeli myös Helena Ahti-Hallberg.

–40 sentin pituuserolla en uskonut näkeväni suljetun otteen käyttöä, te käytitte sitä ja paljon, ja loistavasti kaiken lisäksi.

– Upeeta! Olen melkein sanaton. Tuo pituusero kääntyy teidän eduksenne, hehkutti Jorma Uotinen.

– Yhdessä hehkutte, sytyttävää!

Anttila ja Lehmuskoski saivat tuomaristolta yhteensä 19.