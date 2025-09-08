Toisen Tanssii Tähtien Kanssa -liven kappaleet ja tanssilajit julki

Tanssii Tähtien Kanssa -kauden toisen livelähetyksen kappaleet on julkaistu.
Julkaistu 47 minuuttia sitten
Silja Välske

silja.valske@mtv.fi

Tanssii Tähtien Kanssa -kauden toisen livelähetyksen kappaleet on julkaistu.  

Tanssii Tähtien Kanssa -kauden suorat lähetykset käynnistyivät viime sunnuntaina. 

Kaudella tähtioppilaina nähdään Mira Luoti,  Johannes Holopainen, Kristiina MäkeläEric ”Lakko” Savolainen, Minna Kuukka, Marko "Mörkö" AnttilaSara Siipola, Paulus Arajuuri, Pippa Laukka, Tia-Maria “Tinze” Sokka sekä Mikko Silvennoinen.

Tulevana sunnuntaina 14. syyskuuta nähdään Oma tarina -jakso, jossa tähtioppilaat avaavat sydämensä ja kertovat oman tärkeän tarinansa. Illan päätteeksi ensimmäinen tähtipari joutuu jättämään kilpailun kesken.

Tähtiparien lajit ja kappaleet:

Lakko & Kastanja: 
Hidas valssi: Skyfall

Paulus & Liisa: 
Cha cha cha: The Best - Tina Turner

Kristiina & Sami: 
Quickstep: You're The One That I Want - John Travolta, Olivia Newton-John

Minna & Mikko: 
Foxtrot: Voisinpa Luvata - Emma Salokoski Esemble

Mira & Anssi: 
Rumba: 6-0 - Mira Luoti

Pippa & Marko: 
Hidas valssi: Miten voin kyllin kiittää - Arja Saijonmaa, Inti-Illimani

Mikko & Matti: 
Jive: Pojat - Laila ja Ritva Kinnunen

Tinze & Valtteri: 
Tango: Grand Guignol - Bajofondo

Sara & Jurza: 
Foxtrot: Mamma Knows Best - Jessie J

Marko & Kia: 
Cha cha cha: Glory Days - Bruce Springsteen

Johannes & Katri: Paso doble: Noche de Fallas - El Titi

Tanssii Tähtien Kanssa su klo 19.30 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.

