Toisen Tanssii Tähtien Kanssa -liven kappaleet ja tanssilajit julki

Tanssii Tähtien Kanssa -kauden toisen livelähetyksen kappaleet on julkaistu.
Tanssii Tähtien Kanssa -kauden suorat lähetykset käynnistyivät viime sunnuntaina.
Kaudella tähtioppilaina nähdään Mira Luoti, Johannes Holopainen, Kristiina Mäkelä, Eric ”Lakko” Savolainen, Minna Kuukka, Marko "Mörkö" Anttila, Sara Siipola, Paulus Arajuuri, Pippa Laukka, Tia-Maria “Tinze” Sokka sekä Mikko Silvennoinen.
Tulevana sunnuntaina 14. syyskuuta nähdään Oma tarina -jakso, jossa tähtioppilaat avaavat sydämensä ja kertovat oman tärkeän tarinansa. Illan päätteeksi ensimmäinen tähtipari joutuu jättämään kilpailun kesken.
Tähtiparien lajit ja kappaleet:
Lakko & Kastanja:
Hidas valssi: Skyfall
Paulus & Liisa:
Cha cha cha: The Best - Tina Turner
Kristiina & Sami:
Quickstep: You're The One That I Want - John Travolta, Olivia Newton-John
Minna & Mikko:
Foxtrot: Voisinpa Luvata - Emma Salokoski Esemble
Mira & Anssi:
Rumba: 6-0 - Mira Luoti
Pippa & Marko:
Hidas valssi: Miten voin kyllin kiittää - Arja Saijonmaa, Inti-Illimani
Mikko & Matti:
Jive: Pojat - Laila ja Ritva Kinnunen
Tinze & Valtteri:
Tango: Grand Guignol - Bajofondo
Sara & Jurza:
Foxtrot: Mamma Knows Best - Jessie J
Marko & Kia:
Cha cha cha: Glory Days - Bruce Springsteen
Johannes & Katri: Paso doble: Noche de Fallas - El Titi