Tanssii Tähtien Kanssa -kauden viidennen livelähetyksen kappaleet on julkaistu.
Tanssii Tähtien Kanssa -kauden viidennessä suorassa lähetyksessä 5. lokakuuta jokainen tähtipari ottaa haltuunsa yhden vakiotansseista, joita ovat intensiivinen tango, liitelevä hidas valssi, elegantti wieninvalssi, sulava foxtrot sekä vikkelä quickstep.
Jaksossa keskitytään erityisesti suljettuun tanssiasentoon, vaakasuuntaiseen liikkumiseen sekä nousuihin ja laskuihin.
Kaudella tähtioppilaina nähdään vielä kisaamassa Johannes Holopainen, Kristiina Mäkelä, Eric ”Lakko” Savolainen, Minna Kuukka, Marko "Mörkö" Anttila, Paulus Arajuuri, Pippa Laukka sekä Tia-Maria “Tinze” Sokka.
Tähtiparien lajit ja kappaleet:
Lakko & Kastanja: Quickstep:
Boyfriend - Lou Bega
Paulus & Liisa: Foxtrot:
abcdefu - Madilyn Bailey
Kristiina & Sami: Foxtrot:
Strangers in the Night – Frank Sinatra
Minna & Mikko: Hidas valssi:
Kolme vuodenaikaa - Anna Puu
Pippa & Marko: Tango:
Rannalla - Arja Koriseva
Tinze & Valtteri: Hidas valssi:
Faded
Marko & Kia: Wieninvalssi:
Kultainen nuoruus - Olavi Virta
Johannes & Katri: Tango:
Minor Tango - Michel Portal, Laurent Korcia, Pierre Boussaguet