Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman äänestys on herättänyt somekeskusteluja sen jälkeen, kun Mira Luoti ja Anssi Heikkilä putosivat kilpailusta yllättäen toisena.

Somekeskusteluissa on jopa epäilty TTK-äänestyksen luotettavuutta.

– Tämähän on viihdeohjelma ja ilmiselvästi käsikirjoitettu. Eihän meille koskaan ole näytetty yleisön antamia ääniä. Me nähdään vain tuomariäänet ja sokeina luotetaan siihen, mitä juontajat sanoo, eräs kirjoittaa Tanssii Tähtien Kanssa -Facebook-sivuilla.

TTK-äänestyksen logiikka on kuitenkin hyvin yksinkertainen: pääperiaate on se, että tuomarien pisteet ratkaisevat 50 prosenttia ja katsojien äänet 50 prosenttia.

Kilpailussa sekä yleisön äänet että tuomarien antamat pisteet muunnetaan vertailukelpoisiksi kilpailupisteiksi, kertoo MTV:n vastaava tuottaja Jasmi Kuusisto.

– Pisteitä jaetaan aina sen verran kuin pareja on mukana: eniten ääniä saanut pari saa suurimman pistemäärän, toiseksi eniten ääniä saanut yhden pisteen vähemmän ja niin edelleen.

Sama logiikka koskee myös tuomarien pisteitä. Näin sekä yleisön että tuomarien antamat sijoitukset muuttuvat tasavertaisiksi kilpailupisteiksi, joista kumpikin vaikuttaa 50 prosenttia lopputuloksesta.

– Yleisö- ja tuomaripisteet lasketaan yhteen, ja parit asetetaan paremmuusjärjestykseen saadun kokonaispistemäärän perusteella. Jos kaksi paria päätyy tasapisteisiin, korkeammalle sijoittuu se, jolla on enemmän yleisöpisteitä, mikä korostaa yleisön äänten merkitystä, Kuusisto jatkaa.

Illan paras pari on se, jolla on suurin yhteispistemäärä ja kilpailusta putoaa se pari, jonka pistesaldo jää pienimmäksi.

Mira Luoti ja Anssi Heikkilä olivat tuomaripisteissä neljäntenä 22 pistellään. Parhaat pisteet, eli 24 pistettä, saivat sunnuntaina Kristiina Mäkelä ja Sami Helenius sekä Tia-Maria "Tinze" Sokka ja Valtteri Palin.

