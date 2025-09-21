Mira Luoti ja Anssi Heikkilä joutuivat jättämään Tanssii Tähtien Kanssa -kisan kauden toisessa pudotuksessa. Tanssipari kommentoi yllätyspudotusta tuoreeltaan lähetyksen jälkeen.

Tanssii Tähtien Kanssa -kauden toiset putoajat ovat nyt selvillä. Kauden toisena parina kisan joutuivat jättämään kesken Mira Luoti ja Anssi Heikkilä. Tanssipari oli saanut tuomareilta 22 pistettä viimeisimmästä tanssistaan ja olivat olleet aiemmissa jaksoissakin korkeilla pisteissä.

Anssi Heikkilä oli ihmeissään pudotuksesta.

– Saatiin hyvät pisteet ja kaikki meni niin kuin pitikin. Tämä oli kyllä yllättävä tulos. Fiilis on vähän tyhjä ja epätodellinen, Heikkilä sanoi heti lähetyksen jälkeen.

– Ei tällaistä olisi osannut arvata. Tämä on pelin henki, Luoti kommentoi.

– Meidän tanssi meni superhyvin, joten en osaa olla kuin iloisilla fiiliksillä tästä matkasta, Luoti lisäsi.

4:16 Katso tästä dramaattinen pudotus!

Tanssii Tähtien Kanssa MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa sunnuntaisin klo 19.30.