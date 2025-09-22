Moni somekommentoija kertoo ällistyneensä Mira Luodin ja Anssi Heikkilän pudotuksesta.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntai-iltana sokkipudotus, kun Mira Luoti ja hänen tähtiopettajansa Anssi Heikkilä joutuivat jättämään kilpailun kauden toisena tähtiparina. Kaksikko sai viimeisimmästä tanssistaan 22 tuomaripistettä.

Luoti ja Heikkilä kertoivat lähetyksen jälkeen MTV Uutisille, etteivät he osanneet odottaa putoavansa kisasta.

– Vedimme tänään hyvin, saimme hyvät pisteet ja kaikki meni niin kuin pitikin. Tämä oli vähän yllättävä tulos, Heikkilä sanoi.

– Ei tällaista olisi osannut arvata. Tämä on pelin henki, Luoti kommentoi.

Mira Luoti ja Anssi Heikkilä TTK-olivat kauden toinen kotiin lähetetty pari.Lehtikuva

Somereaktioiden perusteella kaksikon putoamista eivät osanneet odottaa myöskään katsojat. Hämmästyneitä kommentteja on raapustettu muun muassa Facebookiin, Instagramiin ja Jodeliin.

– Iso järkytys kaikille! eräs kommentoija kirjoittaa Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman Facebook-sivulla.

– Täysin yllättynyt myös. Toivoin, että olisivat saaneet jatkaa. Erittäin hyviä, toinen säestää.

– Yllätyin todella, ei olisi pitänyt pudota, kolmas komppaa.

– Huutava vääryys, että nämä kaksi tippuivat, eräs kommentoi TTK:n Instagram-julkaisun kommenttikentässä.

– Eii lempparipari! Suuri järkytys, että näin nopeasti putosivat, toinen jatkaa.

Anonyymin Jodel-viestintäsovelluksen TTK-kanavalle vyöryi epäuskoisten viestien tulva, kun putoajat oli julkistettu lähetyksessä.

– Onko tämä vitsi? yksi kysyy.

– Eiiii! Mitä ihmettä, odotin niin innolla mihin Mira pystyisi vielä, toinen harmittelee.

– En kestä, ei käy, että Mira tippui, kolmas kirjoittaa.

– Spekuloin ensimmäisen jakson jälkeen, että Mira ja Anssi ovat top 3:ssa. Mitä just tapahtui? neljäs hämmästelee.

Tanssii Tähtien Kanssa MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa sunnuntaisin klo 19.30.