Onko yleisöäänillä liikaa painoarvoa? Tanssiraati perkaa jännittävän TTK-finaalin

– Finaalissa oli niin ihana kolmikko. Yleensähän sieltä nousee aina joku henkilökohtainen suosikki, mutta minulla oli ainakin eilen semmoinen fiilis, että oikeastaan ihan sama kuka heistä voittaa, se menisi joka tapauksessa oikeaan osoitteeseen. Mutta joo, sanoisin, että kyllä he ovat voittonsa ansainneet, Tänav sanoi.

– Esimerkiksi Bessin ja Dannyn tanssissa tuomarit ylistivät Dannya, että kuinka upea hän on, Lintunen sanoi.

– Tässä nähtiin myös hyvin erikoinen hetki, kun Danny kosi Bessiä. Olin, että mitä tässä tapahtui? Bess kuitenkin kertoi lähetyksen jälkeen, että todellisuudessa he ovat olleet jo kaksi vuotta kihloissa , mutteivät ole tuoneet sitä julki. Mitenkäs muuten tuoda julki, kuin miljoonayleisön edessä. Minua kiinnostaa, että minkälaiset häät heille tulee, Lintunen jatkoi.

Tanssiraadin mielestä tämä menettely on hyvä.

– Mielestäni on hyvä, että finaalissa yleisö ratkaisee voittajan. Yleisön suosikki voittaa, ja sitten on turha enää murmutella myöhemmin. Tuomarit näkevät, miten he tanssivat ammattitaitoisesti, ja yleisö taas rakastuu johonkin pariin ja äänestää sitä kautta, Lintunen sanoi.