Jukka Kuronen on työskennellyt TTK:n studio-ohjaajana monen tuotantokauden ajan.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelma lähestyy loppuaan ja sunnuntaina 16. marraskuuta nähdään ohjelman semifinaali.

Ohjelman kulisseissa työskentelee viikosta toiseen kymmeniä ihmisiä, jotka paiskivat lujasti töitä varmistaakseen, että suorien lähetysten teko onnistuu mahdollisimman sulavasti.

Yksi heistä on viihdealan monityöskentelijä Jukka Kuronen, joka on toiminut jo kahdeksan tuotantokauden ajan TTK:n studio-ohjaajana. Kuronen tunnetaan myös muun muassa drag-artistina sekä ohjaajana että tuottajana.

Kuronen on se, joka vastaa monista asioista TTK:n kulisseissa. Tehtäviä on iso liuta: huolehtia siitä, että tanssijat tietävät, missä kunkin on milloinkin oltava, auttaa valosuunnittelussa, lämmitellä studioyleisö eläytymään suoran lähetyksen tunnelmaan, muutamia mainitakseen.

Vuosien varrella ohjelman suoria lähetyksiä on kertynyt iso liuta, ja niiden myötä myös kommelluksia.

– Ehdottomasti on jäänyt mieleen sellainen kerta, kun jotenkin se aika pääsi siinä livahtamaan ja piti saada jo tanssijat tuonne pillerille paikoilleen, ja siellä oli vielä tsemppihuudot menossa ja bändikin taisi vielä soittaa biisiä ja mietin, että "hetkinen hetkinen, nyt meillä alkaa olla jo tosi kiire", Kuronen muistelee.