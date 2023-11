Jukka Haapalainen avoimena TTK-tuomareiden edellisviikon linjasta: "Meillä oli selkeä putoajakandidaatti"

– Tuomaripisteethän osoittavat sen, että meillä oli selkeä putoajakandidaatti, vaikka me ei koskaan se edellä mennäkään, että kenet saisimme täältä putoamaan. Mutta meille oli aivan päivänselvää se, että halusimme tehdä selkeän järjestyksen pisteissämme, ja se tuli selkeästi esiin, Haapalainen kommentoi.

– Se on se, mitä meiltä on pyydetty ja mitä meiltä oikeastaan vaaditaan myös, se on meidän tehtävämme. Ja se täytyy pystyä perustellusti tekemään.