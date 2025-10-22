Puolustusministeri Hegsethin puhe suututti ainakin osan Yhdysvaltojen kenraalikunnasta.
Yhdysvaltojen puolustusministeri Pete Hegseth on menettänyt useiden korkea-arvoisimpien yhdysvaltalaiskenraalien "luottamuksen ja kunnioituksen".
Asiasta kertoo konservatiivimedia Washington Times, joka perinteisesti on tukenut sekä republikaanipuoluetta että presidentti Donald Trumpin hallintoa.
Kenraalien usko Hegsethiin on mennyt "huomion hakemisen" vuoksi, jota Yhdysvaltojen sotilasjohdossa on lehden mukaan pidetty epäammattimaisena.
Washington Times perustaa tietonsa palveluksessa olevien upseerien ja sekä nykyisten että entisten Pentagon-virkailijoiden kommentteihin.
Lähteiden mukaan Hegseth aiheuttaa pitkäaikaista vahinkoa Yhdysvaltojen asevoimille sekä julkisuudessa että rakenteellisesti. Hegsethin työn kielteinen jälki ei välttämättä näy täysimääräisesti kuukausiin tai edes vuosiin, lehti kirjoittaa.
Lahjakkaat yksilöt vaihtavat nyt vauhdilla alaa, sillä Pentagonissa on korkea-arvoisen upseerin mukaan vallalla "meritokratian vastakohta". Meritokratiassa pestit jaetaan ansioiden mukaan.