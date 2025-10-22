Juuri nyt Avaa

Lahjakkaat yksilöt vaihtavat nyt vauhdilla alaa, sillä Pentagonissa on korkea-arvoisen upseerin mukaan vallalla "meritokratian vastakohta". Meritokratiassa pestit jaetaan ansioiden mukaan.

Lähteiden mukaan Hegseth aiheuttaa pitkäaikaista vahinkoa Yhdysvaltojen asevoimille sekä julkisuudessa että rakenteellisesti. Hegsethin työn kielteinen jälki ei välttämättä näy täysimääräisesti kuukausiin tai edes vuosiin, lehti kirjoittaa.

Washington Times perustaa tietonsa palveluksessa olevien upseerien ja sekä nykyisten että entisten Pentagon-virkailijoiden kommentteihin.

Yhdysvaltojen puolustusministeri Pete Hegseth on menettänyt useiden korkea-arvoisimpien yhdysvaltalaiskenraalien "luottamuksen ja kunnioituksen".

Pentagonissa on nyt johtajuuden suhteen "ennennäkemätön kaaos", yksi entinen Pentagon-viranominen väittää.

"Valtavaa ajanhukkaa"

Hegseth piti laajalti uutisoidun ja myös kritisoidun puheensa maansa sotilasjohtajille syyskuun 30. päivä. Hegseth piti puheensa sadoille upseereille ja painotti "kulttuurinmuutoksen" tärkeyttä.

Lukuisat Washington Timesin lähteet sanovat Hegsethin puheen kääntäneen heidän mielipiteensä puolustusministeristä. Puhetta kuvailtiin muun muassa hävettäväksi ja teatraaliseksi.

– Se oli valtavaa ajanhukkaa. Jos hänellä koskaan oli meidän tuki, hän menetti sen, nimettömästi puhunut kenraali sanoi Washington Timesin mukaan.