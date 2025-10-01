Yhdysvaltain puolustusministerin Pete Hegsethin puheet suuressa kenraalikokouksessa saivat vastakaikua Kaliforniassa. Osavaltion demokraattikuvernööri Gavin Newsom julkaisi kokouksen jälkeen omat, irvailevat vastineensa puolustusministerin kommentteihin.

Yhdysvaltain puolustusministeri moitti kenraalikunnan jättikokoontumisessa asevoimien tilaa ja vakuutti muun muassa ”woken” olevan asevoimissa ohi.

Virginiaan kokoontui satoja kenraaleja ja amiraaleja avustajineen. Hegseth teki tiistaina selväksi, ettei maan asevoimissa hyväksytä jatkossa ylipainoisia tai parrakkaita kenraaleja.

– On täysin mahdotonta hyväksyä, että Pentagonin käytävillä kulkee lihavia kenraaleja, hän kommentoi uutistoimisto Reutersin mukaan Quanticon sotilastukikohdassa järjestetyssä tilaisuudessa.

Presidentti Donald Trumpin hallinto on muuttanut presidentin asetuksella maan puolustusministeriön nimen sotaministeriöksi, ja Hegsethin tämän myötä sotaministeriksi.

Muutoksella ei ole kuitenkaan kongressilta vaadittavaa hyväksyntää.

Kalifornian kuvenööri Gavin Newsom julkaisi somekanavissaan vastineen puolustusministerin puheisiin.

Maalitaulukseen kuvernööri otti presidentti Trumpin, joka tunnettuna pikaruoan ystävänä on myös maan asevoimien ylipäällikkö.

Kuvernööri irvaili Trumpin ylipainosta ja kirjoitti omalla X-tilillään, että ”ylipäällikön on kai sitten aika mennä".

Päivitykseen oli liitetty kuva Trumpista vaalikampanjansa aikana. Presidenttiehdokkaana Trump teki mediatempauksen menemällä hetkeksi töihin McDonald’s -ravintolaan kameroiden seuratessa tilannetta vierestä.

Newsom julkaisi myös tekoälyllä luodun kuvan, jossa pönäkässä kunnossa oleva Trump ahmii hampurilaisia. Presidentin taustalla tekoälykuvassa pörräävät McDonald’sin pusseja kantavat dronet.

– On täysin mahdotonta hyväksyä, että Valkoisessa talossa on lihava ylipäällikkö, Newsom kirjoitti kuvernöörin virallisella tiedotustilillä X:ssä.

Arkkivihollinen

Newsomista on tullut yksi demokraattien äksyimmistä Trumpin arvostelijoista. Hänet voidaan lukea yhdeksi Trumpin arkkivihollisista.

Kalifornian kuvernööri on hylännyt perinteisemmän poliittisen viestinnän ja alkanut käyttää Trumpin omaa tyyliä presidenttiä vastaan.

Demokraattikuvernööri tölvii surutta takaisin, kun Trump julkaisee tai sanoo jotain, mistä hän ei pidä. Newsomin nimi nousee jatkuvasti esiin keskusteluissa seuraavasta presidenttiehdokkaasta.

Ex-presidentin Joe Bidenin jättäydyttyä kisasta pois, Newsom ei lähtenyt tuolloin kisaamaan ehdokkuudesta.