Yhdysvaltain sotaministeri Pete Hegseth saapui Valkoisen talon tapaamiseen yllään solmio, jonka värit muistuttavat Venäjän lippua.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasivat perjantaina Valkoisessa talossa Washingtonissa.
Tapaamiseen osallistui myös Yhdysvaltain sotaministeri Pete Hegseth, jonka kravattivalinta on herättänyt huomiota niin sosiaalisessa mediassa kuin Venäjän valtiollisessa mediassa.
Ministerin kravatissa nimittäin näkyvät Venäjän lipun värit, ja lisäksi sen valko-sini-punaiset raidat muistuttavat erehdyttävästi Venäjän lippua, jossa värijärjestys on sama kuin Hegsethin solmiossa.
Sosiaalisessa mediassa on herättänyt hämmennystä se, että Hegseth valitsi Venäjän lippua muistuttavan kravatin juuri tapaamiseen presidentti Zelenskyin kanssa.
Odottamaton ja silmiinpistävä
Hegsethin kravattivalinnan on noteerannut myös Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS.
Uutistoimisto luonnehtii kravattivalintaa "odottamattomaksi", joka erottui muuten hillitysti pukeutuneesta Yhdysvaltain delegaatiosta.
– Vaikka Yhdysvaltain oma lippu sisältää samat värit, värijärjestys ja muotoilu tekivät valinnasta erityisen silmiinpistävän, uutistoimisto TASS kirjoittaa.
