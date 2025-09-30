Sadat kenraalit eri puolilta maailmaa osallistuvat puolustusministeri Pete Hegsethin järjestämään kokoukseen, johon osallistuu myös presidentti Donald Trump. Asialistasta ei ole tietoa.

Yhdysvalloissa järjestetään hyvin poikkeuksellinen upseereiden kokoontuminen.

Sadat kenraalit eri puolilta maailmaa osallistuvat maan puolustusministeri Pete Hegsethin järjestämään kokoukseen, johon osallistuu myös presidentti Donald Trump.

Quanticon sotilastukikohdassa Virginiassa tänään tiistaina järjestettävän kokouksen tarkemmasta asialistasta ei ole tietoa.

Määräys saapua paikalle tuli hyvin pikaisella aikataululla ja tiettävästi se koskee jopa 800 kenraalia ja amiraalia eri puolilta maailmaa.

Entinen eversti ja nykyinen turvallisuusalan asiantuntija pitää kokousta hyvin poikkeuksellisena.

– Asialistan puuttuminen on myös hyvin epätavallista. Korkea-arvoisten upseerien tapaamisissa on aina asialista, jota hierotaan viikkoja etukäteen, jotta kaikki olisivat valmistautuneita, sanoo CSIS-tutkimuslaitoksen vanhempi neuvonantaja Mark Cancian.

– Pentagonin edustajien kanssa käymieni keskustelujen perusteella upseereilla ei ole yhtään sen parempi käsitys kokouksen ideasta kuin meillä muillakaan.

Mediatietojen mukaan puolustusministeri Pete Hegsethin puhe tulee olemaan jonkinlainen yhdistelmä kurinpalautusta ja hengennostatusta.

Tiettävästi puolustusministeri aikoo korostaa uskollisuutta Yhdysvaltojen hallinnolle sekä niin sanottua soturimentaliteettia.

Lisäksi käsittelyssä on todennäköisesti myös liittovaltion uusi kansallisen puolustuksen strategia.

Entinen Fox Newsin juontaja Hegseth on pannut heti tuulemaan ja muun muassa vaihtanut puolustusministeriön nimen sotaministeriöksi. Lisäksi korkea-arvoisia upseereja on erotettu.

Valkoinen talo on vähätellyt kokouksen herättämää hämmennystä.

– Käyttäydytte kuin tämä olisi huono asia. Eikö olekin mukavaa, kun ihmisiä saapuu tänne eri puolilta maailmaa luoksemme, ihmettelee presidentti Donald Trump.

Yhdysvaltojen varapresidentti J. D. Vancen mukaan ei ole erityisen epätavallista, että kenraalit, jotka vastaavat sotaministerille ja presidentille, tulevat puhumaan sotaministerin kanssa.

– Se ei ole lainkaan epätavallista. On outoa, että teette tästä näin ison uutisen, Vance sanoo.

Presidentti Trump osallistuu myös kenraalien tapaamiseen.