Reiner oli yksi Trumpin näkyvimmistä arvostelijoista. Hän varoitteli, että Trump olisi uhka amerikkalaiselle demokratialle.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump solvasi menehtynyttä Hollywoodin tähtiohjaajaa Rob Reineriä sosiaalisessa mediassaan Truth Socialissa maanantaina.
Rob Reiner, 78, ja hänen vaimonsa Michele Singer Reiner, 68, löydettiin sunnuntaina kuolleina kotoaan Los Angelesista.
Trump kirjoitti julkaisussaan muun muassa, että "kuoleman syynä on tiettävästi ollut viha, jota hän aiheutti muille massiivisella, taipumattomalla ja parantumattomalla mielenterveyden häiriöllä, joka tunnetaan nimellä Trump-häiriösyndrooma (Trump Derangement Syndrome)".
– Hänet tunnettiin siitä, että hän sai ihmiset hulluiksi raivokkaalla pakkomielteellään presidentti Donald J. Trumpia kohtaan. Hänen selvä vainoharhaisuutensa saavutti uusia ulottuvuuksia, kun Trumpin hallinto ylitti kaikki odotukset, Trump jatkoi ja päätti julkaisunsa sanoihin: Levätköön Rob ja Michele rauhassa.
Näkyvimpiä Trumpin arvostelijoita
Reiner oli yksi Trumpin näkyvimmistä arvostelijoista. Hän varoitti muun muassa, että Trumpin poliittinen nousu olisi uhka amerikkalaiselle demokratialle, kirjoittaa yhdysvaltalaismedia