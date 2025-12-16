– Hänet tunnettiin siitä, että hän sai ihmiset hulluiksi raivokkaalla pakkomielteellään presidentti Donald J. Trumpia kohtaan. Hänen selvä vainoharhaisuutensa saavutti uusia ulottuvuuksia, kun Trumpin hallinto ylitti kaikki odotukset, Trump jatkoi ja päätti julkaisunsa sanoihin: Levätköön Rob ja Michele rauhassa.

Trump kirjoitti julkaisussaan muun muassa, että "kuoleman syynä on tiettävästi ollut viha, jota hän aiheutti muille massiivisella, taipumattomalla ja parantumattomalla mielenterveyden häiriöllä, joka tunnetaan nimellä Trump-häiriösyndrooma (Trump Derangement Syndrome)".

Axios

.

– Hän ei ainoastaan ole ymmärtämätön sen suhteen, miten hallinto toimii, vaan hänellä ei ole minkäänlaista kiinnostusta edes yrittää ottaa selvää, Reiner sanoi tuolloin.