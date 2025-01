Tuleva puolustusministeri haluaa "soturikulttuurin" Pentagoniin

Pete Hegseth on aiemmin ollut Fox News -kanavan juontaja.

Soturikulttuuri on tuotava takaisin Yhdysvaltojen puolustusministeriöön, sanoo maan tuleva puolustusministeri Pete Hegseth. Hegsethiä kuullaan parhaillaan viran nimityskuulemisessa senaatissa.

– Kun presidentti (Donald) Trump nimitti minut tähän virkaan, oli soturikulttuurin takaisin tuominen ensimmäinen tehtävä, jonka hän minulle antoi, sanoi Hegseth aloituspuheenvuorossaan.

Hegsethin mukaan hän itse ja pian presidentin virkaan astuva Donald Trump haluavat puolustusministeriön eli Pentagonin olevan jatkuvassa valmiudessa ja keskittynyt muun muassa sodankäyntiin.

– Hän haluaa minun laillani Pentagonin keskittyvän kuolettavuuteen, meritokratiaan, sodankäyntiin, vastuullisuuteen ja valmiuteen, Hegseth mainitsi.

Trump on nimittänyt Hegsethin puolustusministeriehdokkaakseen, ja nimitys pitää vahvistaa senaatissa.

Reservin kapteeni Hegseth on palvellut asevoimissa Irakissa, Afganistanissa ja Guantanamon sotilastukikohdassa, mutta hänellä ei ole kokemusta ulko- tai turvallisuuspolitiikan johtamisesta.

Hegseth on aiemmin ollut Fox News -kanavan juontaja.

Syytös muun muassa seksuaalirikoksesta

Trumpin liittolaisia ovat etukäteen huolettaneet Hegsethiä kohtaan esitetyt yksityiselämään liittyvät syytökset. Hegsethin menneisyydestä on paljastunut muun muassa syytös seksuaalirikoksesta.

Hegseth on CNN:n mukaan kiistänyt kaikki syytökset. Nimityskuulemisessa Hegseth sanoi Fox-kanavan mukaan, että ei ole täydellinen ihminen ja syytti lokakampanjaa syytösten lietsomisesta.

– Olen takanani seisovien ihmisten tukema ja odotan innolla, että saan johtaa Pentagonia kaikkien sotureiden puolesta, sanoi Hegseth senaatissa.

Hegseth julkaisi vuonna 2020 American Crusade (suom. Amerikkalainen ristiretki) -nimisen kirjan, jossa hän Washington Postin mukaan väittää islamistien pyrkivän valloittamaan länsimaat muun muassa maahanmuuton ja sen jälkeisen korkean syntyvyyden avulla kulttuurisesti ja poliittisesti. Kuvailu muistuttaa äärioikeistolaista väestönvaihtoteoriaa.

– Nykyinen tilanteemme on samankaltainen kuin 1000-luvulla. Emme tahdo taistella, mutta samaan tapaan kuin tuhat vuotta sitten kanssakristittymme, meidän täytyy, kirjoitti Hegseth lehden mukaan kirjassaan.

– Aseistakaa itsenne vertauskuvallisesti, älyllisesti, fyysisesti. Taistelumme ei ole aseellinen. Vielä.

Salaliittoteoreetikko ja showpainipomo

Useat Trumpin muutkin ministerinimitykset ovat herättäneet kummastusta.

Esimerkiksi terveysministeriksi on nimitetty Robert F. Kennedy jr., joka on saanut huomiota rokotevastaisena salaliittoteoreetikkona. Kennedyn kanssa yhteistyössä Trumpin virkakauden aikana työskentelee Mehmet Oz, joka on tullut tunnetuksi televisiolääkärinä. Oz on nimitetty Yhdysvaltain sairausvakuutusohjelmien johtoon. Erityisesti koronavirukseen ja laihduttamiseen liittyvät Ozin terveysneuvot ovat olleet kiisteltyjä lääketieteellisessä yhteisössä.

Opetusministeriksi puolestaan on nimitetty Linda McMahon, joka on aiemmin johtanut showpainiorganisaatiota. McMahon toimi Trumpin ensimmäisen presidenttikauden aikana pienyrityksistä vastaavan SBA-viraston johdossa.

Oikeusministeriksi Trump esitti ensin Matt Gaetzia. Gaetz kuitenkin joutui luopumaan pestistä, sillä hänen menneisyydestään nousi esiin syytöksiä seksuaalisista ja taloudellisista väärinkäytöksistä. Gaetzin jälkeen tehtävään nimitettiin Pam Bondi, joka on aiemmin toiminut Floridan osavaltion oikeusministerinä.

Nimityksistä osa vaatii senaatin hyväksynnän ja sitä edeltävän kuulemismenettelyn.

Juttua päivitetty 14.1.25 klo 19.16 kauttaaltaan.