Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth arvostelee tiukasti monimuotoisuuspolitiikkaa, jonka aikakausi on USA:n armeijassa hänen mukaansa nyt ohi.

Sadat kenraalit eri puolilta maailmaa osallistuvat parhaillaan USA:n puolustusministerin Pete Hegsethin järjestämään kokoukseen. Paikalla on myös presidentti Donald Trump.

Puolustusministeri korosti kokouksen avauspuheessaan "soturin eetosta" ja ulkonäköstandardeja.

– On täysin mahdotonta hyväksyä, että Pentagonin käytävillä kulkee lihavia kenraaleja, hän kommentoi uuutistoimisto Reutersuin mukaan Quanticon sotilastukikohdassa Virginiassa järjestetyssä tilaisuudessa.

– Epäsopivan ulkonäön aikakausi on ohi. Ei enää parrakkaita, Hegseth sanoi yleisölle, joka pysyi hiljaa.

Hegsethin mukaan jatkossa fyysisen kunnon vaatimukset ovat samat niin miehille kuin naisillekin.

Kritiikkiä hän antoi myös "ideologiselle roskalle", eli monimuotoisuuspolitiikalle, jonka hän sanoi johtaneen vuosikymmenten rappeutumiseen armeijassa.

Hän kehotti niitä johtajia eroamaan, jos he eivät tue hänen ohjelmaansa.

– Tyhmät ja vastuuttomat poliittiset johtajat asettivat suunnan väärin, ja me eksyimme. Meistä tuli woke-ministeriö, Hegseth sanoi

– Mutta emme ole sitä enää, hän jatkoi.

"Woke johti liikaan varovaisuuteen"

Hegseth puolusti lisäksi korkeiden upseerien erottamisia – mukaan lukien Yhdysvaltain ylin kenraali, joka oli musta, ja laivaston ylin amiraali, joka oli nainen – ja sanoi heidän edustaneen "rikkinäistä kulttuuria".

Hän myös lupasi suuria muutoksia siihen, miten syrjintävalituksia käsitellään ja miten väärinkäytöksiä tutkitaan Pentagonissa.

Nykyisen järjestelmän hän sanoi johtaneen siihen, että johtajat ovat joutuneet kulkemaan "munankuorilla", eli tekemään työnsä varoen.

Myös Donald Trump sanoi puheessaan, että Yhdysvaltain armeijaan palautetaan soturihenki.

Puolustusministeriöstä tuli sotaministeriö

Trump allekirjoitti aiemmin tässä kuussa määräyksen, jolla puolustusministeriö nimettiin uudelleen "sodan ministeriöksi".

Samaa nimeä käytettiin toisen maailmansodan jälkeen ennen kuin haluttiin korostaa Pentagonin roolia konfliktien ehkäisyssä.

Hegseth, joka on entinen tv-kanava Fox Newsin juontaja, on työskennellyt ahkerasti muokatakseen ministeriötä Trumpin turvallisuusagendan mukaisesti ja poistaakseen muun muassa monimuotoisuusaloitteet, joita hän pitää syrjivinä.