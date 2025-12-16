Oopperalaulaja Karita Mattila esitti Yhdysvalloissa Suomen ja Yhdysvaltain kansallislaulut.
Suomen ensimmäinen Yhdysvalloista tilattu F-35A-monitoimihävittäjä julkistetaan tänään Yhdysvalloissa Texasissa. Tilaisuus alkoi juhlallisesti, kun oopperalaulaja Karita Mattila lauloi Maamme-laulun yleisön seistessä.
Tämän jälkeen Mattila lauloi yleisölle vielä Yhdysvaltain kansallislaulun, The Star-Spangled Banner. Hetkeä myöhemmin esittelytilaisuudessa kuultiin myös Jean Sibeliuksen Finlandia, myös Mattilan esittämänä.
Mattila asuu Yhdysvalloissa, Floridassa.
