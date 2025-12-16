Viikonloppuna tapahtuneen tuhoisan väkivaltaiskun tekijä on edelleen vapaana.

Kaksi ihmistä kuoli ja yhdeksän haavoittui viime lauantaina Rhode Islandin osavaltiossa sijaitsevalla eliittiyliopistolla tapahtuneessa ampumisessa.

Brownin yliopiston johtajan Christina Paxsonin mukaan kaikki ampumisen uhrit ovat opiskelijoita.

Viranomaiset kertoivat sunnuntaina, että yksi ihminen oli otettu kiinni ampumisen takia. Henkilö kuitenkin vapautettiin myöhemmin.

Tekijä on siis edelleen vapaalla jalalla ja nyt Providencen poliisi on julkaissut valvontakameravideon epäillystä.

– Pyydämme ihmisiltä apua tämän henkilön tunnistamiseksi. Kukaan ei toivo hänen päätyvän rautoihin yhtä paljon kuin me, konstaapeli Oscar Perez sanoi maanantaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Viranomaisten mukaan videolla oleva henkilö oli nähty kampuksen läheisyydessä vain muutama tunti ennen ampumista. FBI on luvannut jopa 50 000 dollarin palkkion pidätykseen johtavista tiedoista.

Katso Providencen poliisin julkaisema video jutun pääkuvan paikalla olevalta videolta.