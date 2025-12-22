Yhdysvaltain presidentti Trump on sanonut toistuvasti, että hän haluaa Tanskalle kuuluvan Grönlannin Yhdysvaltojen hallintaan.

Yhdysvaltain Grönlannin-erityislähettilääksi nimetty Jeff Landry sanoo viestipalvelu X:ssä, että on kunnia palvella presidentti Donald Trumpia Grönlannin liittämisessä osaksi Yhdysvaltoja. Landryn varsinainen virka on Louisianan kuvernöörinä.



Yhdysvaltalaislehti Financial Timesin mukaan Trump sanoi sosiaalisen median julkaisussaan, että Landry ymmärtää, kuinka tärkeä Grönlanti on Yhdysvaltain turvallisuudelle. Trumpin mielestä Landry tulee edistämään maan turvallisuutta, mutta myös Yhdysvaltain liittolaisten asiaa.

Tanska kutsuu Yhdysvaltain suurlähettilään puhutteluun. Tanskan ulkoministeri Lars Lökke Rasmussen sanoi Tanskan TV 2:lle olevansa syvästi vihainen nimityksestä ja lausunnosta. Hän pitää niitä täysin hyväksymättöminä.



Tanska, jolle itsehallintoalue Grönlanti kuuluu, on Yhdysvaltain liittolainen, ja molemmat kuuluvat sotilasliitto Natoon.



Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsen on jo aiemmin tämä vuonna sanonut, että Grönlanti ei ole kaupan.

Yhdysvallat turvallisuusuhka Tanskalle

Trumpin puheet ovat hiertäneet Tanskan ja Yhdysvaltain välejä, ja tanskalainen tiedustelupalvelu on luokitellut Yhdysvallat turvallisuusuhaksi. Aiemmin joulukuussa julkaistussa tiedustelukatsauksessa Yhdysvallat nähtiin ensimmäistä kertaa turvallisuusuhkana.



Raportin loppupäätelmissä todettiin, että Yhdysvallat asettaa yhä enemmän etusijalle omat etunsa. Lisäksi raportissa arvioidaan, että Yhdysvallat käyttää nyt taloudellista ja teknologista vahvuuttaan vallankäytön välineenä myös liittolaisiaan ja kumppaneitaan kohtaan.



Raportissa nostettiin esiin myös Grönlanti, johon Yhdysvallat on osoittanut kasvavaa kiinnostusta.

Päivitetty kello 13.16 tiedolla, että Tanska kutsuu Yhdysvaötain suurlähettilään puhutteluun.