Tanskan radio: Trump aloitti salaisen vaikuttamiskampanjan Grönlannissa

Tanskan ulkoministeriö kutsui Yhdysvaltain asiainhoitajan kuultavaksi.

Useat Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trumpiin läheisissä kytköksissä olevat henkilöt ovat käynnistäneet vaikuttamisoperaatiota ja soluttautuneet Grönlannin yhteiskuntaan heikentääkseen Tanskan ja Grönlannin välisiä suhteita, kertoi Tanskan radio (DR) keskiviikkona omiin lähteisiinsä viitaten.

DR on koonnut lukuisista lähteistä tietoja ainakin kolmesta amerikkalaisesta, joilla on yhteyksiä Trumpiin, ja jotka toteuttavat salaisia vaikuttamisoperaatiota Grönlannissa. Miesten henkilöllisyydet ovat DR:n tiedossa, mutta niitä ei julkaistu lähteiden suojelemiseksi.

DR kertoo esimerkin Nuukiin Grönlantiin saapuneesta miehestä, joka kokosi listaa niistä grönlantilaisista, jotka mahdollisesti tukisivat Trumpin suunnitelmaa saattaa Grönlanti Yhdysvaltojen omistukseen.

DR ei ole saanut selville, työskentelevätkö miehet omasta aloitteestaan, vai onko heidät käsketty operaatioihin. Radion mukaan sekä Tanskan viranomaiset että hallitus ovat selvillä vaikuttamisyrityksistä.

Tiedustelupalvelu: Grönlanti vaikuttamiskampanjoiden kohteena

Tanskan tiedustelupalvelu (PET) kertoi DR:lle, että Grönlanti on erilaisten vaikutuskampanjoiden kohteena. Niiden tavoitteena on luoda eripuraa Grönlannin ja Tanskan suhteisiin.

– PET:n arvion mukaan tämä voitaisiin tehdä hyödyntämällä olemassa olevia tai keksittyjä erimielisyyksiä, esimerkiksi tunnettuja yksittäistapauksia tai edistämällä ja vahvistamalla tiettyjä Tanskaa koskevia näkemyksiä Grönlannissa, tiedustelupalvelu vastasi.

Tanskan ulkoministeri Lars Lökke Rasmussen kommentoi uutistoimisto Ritzaulle, että kaikki yritykset puuttua Tanskan sisäisiin asioihin ovat luonnollisesti mahdottomia hyväksyä.

Rasmussen kertoi niin ikään pyytäneensä ulkoministeriötä kutsumaan Yhdysvaltojen asianhoitajan kuultavaksi asian tiimoilta.

Trump sanoi maalaiskuussa, että Grönlanti päätyy lopulta Yhdysvaltain omistukseen "tavalla tai toisella".