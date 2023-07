Trumpin suosio kasvaa oikeusjutuista huolimatta – asiantuntija kertoo syyn

– Kummallinen paradoksi on, että [lakihaasteet] ovat vain vahvistaneet Trumpin suosiota republikaaneissa. Nähdään, että demokraatit ovat ottaneet oikeuslaitoksen käyttöön vaaliaseeksi. Tämä on tarina, jota Trumpin kannattajat kertovat. Näyttää, että Trumpin asema todennäköisenä republikaanien presidenttiehdokkaana on vain vahvistunut.