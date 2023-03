Osa Trumpin vastustajistakaan ei toivo ex-presidentin syyttämistä – tässä syyt

Fox Newsin mukaan mahdollinen syyte voitaisiin jättää jo tänään, mutta lähteiden mukaan on myös mahdollisuus siihen, että piirisyyttäjä jättää syyttämättä Trumpia.

Trumpia vastaan on käynnissä ennestään jo useita muita oikeusprosesseja. Sen takia Huomenta Suomessa vieraillut asiantuntija pitää erikoisenakin, jos rikossyyte tulisi Trumpille verrattain pienestä asiasta.

– Osa Trumpin vastustajista toivoo, että tätä syytettä ei nostettaisi, vaan odotettaisiin. Jos ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain historiassa entinen presidentti saa ylipäätään syytteen ja hänet pidätettäisiin, se olisi jostain isommasta asiasta, jolla on enemmän yhteiskunnallista merkitystä, kertoo Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén.

– Hän on muun muassa sanonut, että tämä on rasistinen ajojahti häntä vastaan – ei poliittinen – koska syyttäjä, joka mahdollisesti nostaisi syytteet on musta, Lindén sanoo.