Suomalaisprofessori: Trump voittaa vaalit

– Kyllä demokraatit varmasti tajuavat, ettei heillä ole mahdollisuuksia voittaa näitä vaaleja. Se on käytännössä mahdotonta, sanoo LCC International Universityn professori Ruotsila Huomenta Suomessa.

– Joku ihan pieni mahdollisuus voi olla, jos jotain käsittämätöntä tapahtuu. Hyvin moni johtava demokraatti on kuitenkin nimettömästi alkanut jo puhua, että nyt kannattaa luopua toivosta ja keskittyä siihen, että edes senaatin niukka enemmistö säilyisi, hän jatkaa.

"Ruumiissaan sovittanut kansakunnan synnit"

Ruotsilan mukaan "realistisesti maailmaa katsovat" demokraatit ymmärtävät, että Yhdysvallat on nyt käännekohdassa ja se ei heitä tässä kohtaa hyödytä.

Samaan aikaan republikaanipuolue on ilmoittanut, että tämän viikon puoluekokouksen teemat uusitaan kokonaan. Trump puolestaan itse totesi, että hänen tuleva puheensa meni luotien myötä uusiksi.

– Tämä on järisyttävä tapaus Yhdysvaltojen modernissa historiassa. Trumpilla on ainutlaatuinen mahdollisuus, johon hän tulee puoluekokouksessa tarttumaan, Ruotsila sanoo.

– Trump kehottaa kansakuntaa yhdistymään nimenomaan hänen taakseen. Hän on se uhri tässä ja omassa ruumiissaan tavallaan sovittanut kansakunnan synnit, hän jatkaa.

– Trump tarjoaa ulospääsytietä tästä jo kauan jatkuneesta raastavasta kahtiajaosta, raivon ja väkivaltaisuuden noidankehästä. Tullaanko tarjoukseen tarttumaan, on toinen asia, Ruotsila sanoo.

"Vain ajan kysymys"

Viime yön puheessaan presidentti Biden mainitsi Trumpin salamurhayrityksen lisäksi erinäisiä viime vuosien tapauksia, joiden on niin ikään katsottu olleen esimerkkejä poliittisesta väkivallasta.

– Demokraattipuolueen koko sanoman ytimessä on kahdeksan vuotta ollut vihankylvö kaikkea trumpilaisuutta ja Trumpia itseään kohtaan. Hänet on esitetty uhkana demokratialle. Hän on fasisti, rasisti, natsi ja niin edelleen, Ruotsila toteaa.