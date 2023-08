Trumpille sataa uusia syytteitä, mutta kannatus ei horju – Risto E. J. Penttilä: "Mistä savuava ase löytyy"

– Nämä ovat toiset liittovaltiotason syytteet. Ensimmäiset olivat salaisten asiakirjojen huonosta pidosta. Aiemmin on ollut myös vaalirahoitussyytteitä. Tämä [tuoreimmat syytteet] on kaikkein suurin, kun puhutaan siitä, että vaalitulokseen on yritetty vaikuttaa.