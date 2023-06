Salaisia asiakirjoja kartanossaan säilönyt Trump kertoo saaneensa asiasta syytteen: "En ikinä olisi uskonut"

Yhdysvaltalaismedioiden mukaan Trumpia vastaan on nostettu seitsemän syytekohtaa. Washington Postin mukaan syytekohtina on muun muassa salaliitto ja hallitussalaisuuksien laiton säilyttäminen.

Trumpin mukaan hänet on kutsuttu Miamiin liittovaltion tuomioistuimen eteen ensi tiistaina.

Trump on toistuvasti kiistänyt tehneensä mitään väärää.

Tapauksessa on kyse siitä, kuinka Trump oli käsitellyt salattuja asiakirjoja presidenttikautensa jälkeen. Trump oli säilönyt noin 11 000 asiakirjaa Floridassa sijaitsevaan Mar-a-Lagon kartanoonsa.

Trump on ensimmäinen Yhdysvaltain entisistä presidenteistä, jota vastaan on nostettu liittovaltiotason syytteitä. Trump on ilmoittanut pyrkivänsä uudelleen presidentiksi.