Mies voi saada jopa elinkautisen vankeusrangaistuksen, vaikka ei ampunut laukaustakaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpiin toissa vuonna Floridassa kohdistetusta salamurhayrityksestä tuomitun miehen rangaistus on määrä kertoa tänään.

Ryan Routh tuomittiin murhan yrityksestä syyskuussa. Häntä voi odottaa elinkautinen vankeusrangaistus.

Valamiehistö katsoi, että kyseessä oli tarkasti suunniteltu salamurhan yritys, vaikka Routh ei ehtinyt ampua laukaustakaan ennen pakoaan. Routh saatiin kiinni vajaan tunnin paon jälkeen.

Routh vaani Trumpia golfkentällä toissa vuoden syyskuussa Floridassa, kun salaisen palvelun agentti huomasi kiväärin piipun pilkottavan pensaikosta.

Trump joutui vuonna 2024 toisenkin salamurhayrityksen kohteeksi. Kesällä kampanjatilaisuudessa Pennsylvaniassa hän haavoittui lievästi oikeaan korvaansa. Salaisen palvelun agentti surmasi ampujan.

