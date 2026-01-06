Trump armahti kongressin valtausta viisi vuotta sitten yrittäneitä toisen presidenttikautensa ensimmäisenä päivänä.

Yhdysvalloissa muistetaan tänään viiden vuoden takaista kongressin valtausyritystä Washingtonissa.



Presidentti Donald Trumpin sittemmin armahtamat mellakoinnista tuomitut aikovat marssia Capitol-kukkulalla poliisin luoteihin valtausyrityksessä kuolleen Ashli Babbittin muistoksi. Mellakan yhteydessä kuoli lisäksi ainakin neljä muuta henkilöä, mutta Babbitt oli ainoa, joka ammuttiin.



Äärioikeistolaisen Proud Boys -järjestön entisen johtajan Enrique Tarrion mukaan marssi on tarkoitettu isänmaalliseksi ja rauhanomaiseksi. Hän kehotti kutsussaan levottomuuksia haluavia pysymään kotonaan.



Edustajainhuoneen demokraattinen vähemmistöjohtaja Hakeem Jeffries on puolestaan kutsunut vuosipäiväksi koolle mellakan tutkimista varten perustetun ja Trumpin hallinnon silmätikuksi joutuneen erityisvaliokunnan. Kokouksessa on Jeffriesin mukaan tarkoitus käsitellä muun muassa sitä, että Trumpin armahtamista väkivaltaisista henkilöistä monet ovat jo syyllistyneet uusiin rikoksiin.



Trumpin kannattajat hyökkäsivät kongressitaloon loppiaisena 2021, kun kongressi oli vahvistamassa Joe Bidenin presidentinvaalivoittoa. Trump armahti lähes 1 600 valtausyritykseen osallistunutta heti toisen presidenttikautensa ensimmäisenä päivänä.