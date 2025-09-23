Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin murhayrityksestä syytetty mies tuomittiin kaikista syytekohdista tiistaina liittovaltion oikeudessa.
Ryan Routhia, 59, syytettiin murhayrityksen lisäksi muun muassa ampuma-aserikoksista. Häntä voi odottaa elinkautinen vankeusrangaistus.
Routh vaani Trumpia golfkentällä viime vuoden syyskuussa Floridassa, kun salaisen palvelun agentti huomasi kiväärin piipun pilkottavan pensaikosta. Asemies pakeni paikalta ennen kuin oli ampunut laukaustakaan.
Viranomaiset ottivat hänet kiinni noin 45 minuuttia myöhemmin silminnäkijähavaintojen avulla.
Syksyn salamurhayritys oli jo toinen Trumpiin kohdistunut vuonna 2024. Kesällä Trump joutui murhayrityksen kohteeksi kampanjatilaisuudessa Pennsylvaniassa. Hän haavoittui tuolloin lievästi oikeaan korvaansa. Salaisen palvelun agentti surmasi ampujan.
