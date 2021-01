Trumpin presidenttikausi päättyy – mitä jäi käteen ja mitä Biden tekee ensimmäisen 100 päivän aikana?

Trump on toistuvasti väittänyt marraskuisten presidentinvaalien tuloksen olleen väärennetty. Hän onkin monin keinoin pyrkinyt vaikeuttamaan Bidenin valtaanastumista.

– Trumpin transitiotiimi, kuten he sanovat, on valmistellut omissa kokouksissaan ja komeroissaan vallanvaihtoasioita. Paperit ovat valmiina. Eteenpäin mennään hyvin järjestelmällisesti. Luulen, että tätä halutaan nyt korostaa.

Trumpin sävy muuttunut

– Sävy on muuttunut. Trump pyysi siunausta tulevalle presidentille, jotta hän pitää Yhdysvallat turvassa. Kyllä Trump nyt on selvästi huomannut, että hänen Capitol Hillin yllytyspuheensa oli suuri virhe. Nyt on menossa pohdinnan aika sielläkin, Penttilä sanoo.