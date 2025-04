Pettikö Trump äänestäjät sadan päivän ryminällään? "On saattanut tulla yllätyksenä"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin toinen kausi on kestänyt tänään tasan 100 päivää. Mitä tärkeä rajapyykki toi tullessaan Trumpin äänestäjille?

Symbolisesti tärkeään sadan päivän merkkipaaluun mennessä Trump on allekirjoittanut valtavan määrän toimeenpanomääräyksiä ja muita presidentin päätöksiä – sekä ravistellut maan ulkopolitiikkaa ja maailmantaloutta.

Trumpin kannatus on sukeltanut mielipidemittauksissa alimmalle tasolle 80 vuoteen, kun vertaillaan presidenttien suosiota sadan ensimmäisen päivän kohdalla.

Mielipidemittausten tuloksista herää kysymys, ovatko äänestäjät saaneet sitä, mitä heille luvattiin.

Rajuja liikkeitä

MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Janne Hopsun mukaan Trump on joidenkin mielestä saattanut yksinkertaisesti mennä liian pitkälle.

– Talouden ja hallinnon uusiminen radikaalisti ja siirtolaisten poistaminen jopa väkivalloin. Vaikka tällaisia asioita kannatettiin, niin Trump on tehnyt nämä liikkeet liian rajusti, Hopsu arvioi.

Ydinkannattajien eli niin sanotun Maga-porukan kannatus tuskin katoaa mihinkään, mutta Hopsun mukaan lompakkoaan miettivät liikkuvat äänestäjät saattavat katua marraskuista äänestyspäätöstään.

Ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki uskoo Trumpin esikuntineen tehneen virhearvioita, joihin äänestäjät ovat uskoneet.

– Keinot, jotka populistisesti kuulostavat hyvältä, eivät välttämättä ole niitä, jotka tuottavat parhaan lopputuloksen, Kivimäki kommentoi.

Tuontitullit tuntuvat kukkarossa

Yksi kenties Trumpille itselleenkin arvaamattoman lopputuloksen aikaan saanut päätös ovat kovat tuontitullit eli niin sanotut tariffit, joita presidentti määräsi kauppakumppanimaille.

Tullipäätökset ovat johtaneet seurauksiin, jotka tuntuvat tavallisen amerikkalaisen kukkarossa voimalla.

– Äänestäjille on saattanut aidosti tulla yllätyksenä, että aletaan nopeasti puhua hintojen noususta ja ostovoiman laskusta. Senhän piti vaikuttaa juuri päinvastoin, Kivimäki sanoo.

Hopsu tiivistää Trumpin ensimmäisen päivän seuraavasti: odotettiin pragmaattista Trumpia, nähtiinkin ideologinen Trump.

– Asioita ajetaan, vaikka nähdään, että se todella tulee iskemään kovaa.

Miksi sata päivää merkitsee?

Yhdysvalloissa presidentti yrittää saada mahdollisimman paljon aikaan sadassa ensimmäisessä päivässä. Mutta miksi? Virkakausihan kestää neljä vuotta.

Syitä alkukauden merkitykselle on monia.

Pyöreästä numerosta tuli merkittävä jo lähes sata vuotta sitten Franklin D. Rooseveltin nuijittua läpi 15 lakiesitystä sadassa päivässä.

Sittemmin sadasta päivästä on tullut kuherruskuukausi, jonka aikana luodaan suuntaa koko kaudelle.

Toinen syy on välivaalien läheisyys. Presidenttikauden puolivälissä järjestettävissä välivaaleissa valitaan edustajainhuoneen kaikki 435 edustajaa sekä kolmasosa senaattoreista.

– Asioiden toteuttaminen voi olla huomattavasti vaikeampaa, jos republikaaneille tulee niissä jonkinasteinen tappio, Kivimäki sanoo.

Valmistautumisaikaa on ollut

Kolmas syy alkukauden rytinään Trumpin kohdalla on periaatteellinen, Kivimäki sanoo.

Trump kokee, että häneltä varastettiin vuoden 2020 vaalien voitto. Häntä ei tuolloin valittu jatkokaudelle, vaan presidentiksi äänestettiin demokraattien Joe Biden.

– Trumpilla on plakkarissa merkittävä määrä asioita, joita hän kuvitteli pääsevänsä toteuttamaan jo aikaisemmin. Hänellä on ollut neljä vuotta aikaa miettiä, mistä hän lähtisi liikkeelle. Tariffit, Gaza, Ukraina, Kanada, Panama. Kaikki ne lauseet, joita hän on toivonut pääsevänsä presidenttinä sanomaan, niin nyt hän sitten sanoo ne, Kivimäki toteaa.